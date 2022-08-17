الخلايلة يرعى احتفال أوقاف البلقاء بذكرى الهجرة النبوية

الوكيل الإخباري - احتفلت مديرية أوقاف البلقاء، اليوم الأربعاء، بذكرى الهجرة النبوية الشريفة، وتكريم حفظة كتاب الله من خريجي بعض المراكز بالمحافظة، وذلك في مسجد أحباب الله بمنطقة البحيرة في السلط.

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وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، خلال رعايته للحفل، إن الهجرة النبوية حدث عظيم في التاريخ الإسلامي، وفيها الكثير من الدروس والعبر والعظات التي يجب الوقوف عندها للاستفادة منها في حياتنا اليومية.



وأضاف أن الهجرة النبوية شكلت نقطة تحول كبرى في حياة المسلمين، والتي حدثت في المرحلة المتوسطة من الدعوة الإسلامية، واصفا إياها بالانتقال إلى مرحلة الدولة في الإسلام، وبناء الأمة والوطن والحضارة والمجتمع الإسلامي الجديد.



ولفت إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنى مجتمعا إسلاميا جديدا، بعد أن ضاقت عليه الأرض بما رحبت في مكة المكرمة، فقرر الهجرة إلى المدينة المنورة وأذن لأصحابه قبل ذلك بها.



من جهته، قال مدير أوقاف البلقاء، الدكتور احمد الخرابشة، إن ذكرى الهجرة النبوية الشريفة طالها الكثير من الإشاعات التي فشلت بعد أن انتجت الهجرة دولة مكتملة وقوية تنشر دين الله وتنقل الفكرة إلى دولة، لافتا إلى أنها أرست القانون والمؤسسات.



إلى ذلك، تفقد وزير الأوقاف مسجد السلط الكبير الذي جرى الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم فيه، ويضم المسجد كرسي الإمام النووي، والذي أعلن عنه سابقا بمكرمة ملكية سامية حيث سينطلق التدريس فيه قريبا.