الخميس 18-08-2022
الوكيل الاخباري

هادي هشام العمري مبارك النجاح

ديوان الخدمة يوضح حول تعيينات الحراس في التربية

الملكة: كان عندي بنتين صاروا ثلاث

تجار: المواطن سيلمس انخفاضاً ملموساً بأسعار الزيوت النباتية

هيئة الاتصالات: مهلة 15 يوما للمراجعين قبل إيقاف القبض النقدي

ولي العهد بمناسبة خطوبته: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

هناندة: 44 مليون محاولة دخول على موقع نتائج التوجيهي قبل تفعيله

اب وابنه ينجحان معاً بالتوجيهي.. تعرف على قصة ناصر وعبدالله

قراءة في نتائج التوجيهي.. الإناث والعاصمة عمّان الأوفر حظا بقائمة الأوائل

فتى الزرقاء صالح يتحدث عن حلمه بعد نجاحه بالتوجيهي

الأربعاء، 17-08-2022 01:34 م

الخلايلة يرعى احتفال أوقاف البلقاء بذكرى الهجرة النبوية

FaWy4JWXEAMAjzr


الوكيل الإخباري - احتفلت مديرية أوقاف البلقاء، اليوم الأربعاء، بذكرى الهجرة النبوية الشريفة، وتكريم حفظة كتاب الله من خريجي بعض المراكز بالمحافظة، وذلك في مسجد أحباب الله بمنطقة البحيرة في السلط.

اضافة اعلان


وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، خلال رعايته للحفل، إن الهجرة النبوية حدث عظيم في التاريخ الإسلامي، وفيها الكثير من الدروس والعبر والعظات التي يجب الوقوف عندها للاستفادة منها في حياتنا اليومية.


وأضاف أن الهجرة النبوية شكلت نقطة تحول كبرى في حياة المسلمين، والتي حدثت في المرحلة المتوسطة من الدعوة الإسلامية، واصفا إياها بالانتقال إلى مرحلة الدولة في الإسلام، وبناء الأمة والوطن والحضارة والمجتمع الإسلامي الجديد.


ولفت إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنى مجتمعا إسلاميا جديدا، بعد أن ضاقت عليه الأرض بما رحبت في مكة المكرمة، فقرر الهجرة إلى المدينة المنورة وأذن لأصحابه قبل ذلك بها.


من جهته، قال مدير أوقاف البلقاء، الدكتور احمد الخرابشة، إن ذكرى الهجرة النبوية الشريفة طالها الكثير من الإشاعات التي فشلت بعد أن انتجت الهجرة دولة مكتملة وقوية تنشر دين الله وتنقل الفكرة إلى دولة، لافتا إلى أنها أرست القانون والمؤسسات.


إلى ذلك، تفقد وزير الأوقاف مسجد السلط الكبير الذي جرى الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم فيه، ويضم المسجد كرسي الإمام النووي، والذي أعلن عنه سابقا بمكرمة ملكية سامية حيث سينطلق التدريس فيه قريبا.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (13)

بحث إقامة فندق سياحي تراثي في السلط

1120212110598873149457

ديوان الخدمة يوضح حول تعيينات الحراس في التربية

ففففف

الملكة: كان عندي بنتين صاروا ثلاث

82022141446297032807

الخارجية تعزي بضحايا فيضانات السودان

image_750x422_5e1041e5ab7c1

تجار: المواطن سيلمس انخفاضاً ملموساً بأسعار الزيوت النباتية

pic_131680

هيئة الاتصالات: مهلة 15 يوما للمراجعين قبل إيقاف القبض النقدي

أخبار متعلقة
1659719420633

تواصل فعاليات مهرجان صيف الأردن في البلقاء

وزير الاوقاف 1

الخلايلة يرعى الاحتفال الديني بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية

1659021429506 (1)

الفايز: تطوير وسط مدينة السلط مسؤولية مشتركة

1658735592131

انطلاق معسكر التماسك الاجتماعي في السلط

FLqVoKYX0AIHSOf

عشريني يقتل شقيقته بعيار ناري في البلقاء

5A453612-F295-4833-A6B1-93F182BEB8E2

الحنيفات يتفقد مختبرات الثروة النباتية في البلقاء