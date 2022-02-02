الأربعاء 02-02-2022
الوكيل الاخباري

صادرات قطاع البترول المصري ترتفع 84.3% في 2021 إلى 12.9 مليار دولار

مهيدات: تخفيض أسعار الأدوية برنامج مستمر

نقابة الأطباء تنعى الطبيب الشاب حسام الجلاد

رئاسة الوزراء تُعلن عن وظيفة قيادية شاغرة - رابط التقديم

أسعار الذهب محليا

وفيات الأربعاء 2-2-2022

المركزي يُحذر: شركات نصب تدعي منح قروض للمواطنين

ارتفاع نسبة زوار البترا الشهر الماضي 220 %

وفاة مواطن دهساً في صويلح

غزة: خمس وفيات و2469 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 02-02-2022 09:11 ص

الخيار يعاود الارتفاع.. تعرّف على أسعار الخضار الأربعاء

gettyimages-745484551


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2937.359 طن، توزعت على 1557.713 طن خضار، 1118.292 طن فواكه، و261.354 طن ورقيات.

اضافة اعلان

 

كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 342.793 طن خضار وفواكه. 

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 40 إلى 80 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 65 قرش، بطاطا من 35 إلى 50 قرش، بندورة من 12 إلى 25 قرش، خيار من 35 إلى 70 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الأربعاء:

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اختفاء-

الكيلاني يطالب بالسماح للصيدليات ببيع فحوصات كورونا السريعة

main_image5dd53ea828fbe

كورونا تعلق دوام الوطني لحقوق الإنسان

d6f4ee6a-tjguudfioaullqlq97qup2xvplrkqluxdetbtp5n

رئيس الوزراء ينعى ابو عودة

دواء

مهيدات: تخفيض أسعار الأدوية برنامج مستمر

272835969_2118298878348609_922602470429066077_n

نقابة الأطباء تنعى الطبيب الشاب حسام الجلاد

مبنى رئاسة الوزراء

رئاسة الوزراء تُعلن عن وظيفة قيادية شاغرة - رابط التقديم

أخبار متعلقة
0L5A2048

استقرار أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي - تفاصيل

1220212991439185236460

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

1220212991439185236460

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

1220212991439185236460

أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي اليوم

1220212991439185236460

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الثلاثاء - تفاصيل

1220212891818361954204

أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي الاثنين - تفاصيل