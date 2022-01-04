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الثلاثاء، 04-01-2022 09:49 ص

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الثلاثاء - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2880.011 طن، توزعت على 1604.251 طن خضار، 1034.059 طن فواكه، و241.701 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 352.701 طن خضار وفواكه. 


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 40 إلى 45 قرش، بطاطا من 35 إلى 55 قرش، بندورة من 8 إلى 15 قرش، خيار من 40 إلى 65 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الثلاثاء:

 


 




 

 


 

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