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الأربعاء، 16-08-2023 03:50 م

الدراسة في تركيا 2023

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الوكيل الإخباري - تعد تركيا من أكثر البلاد جذبًا للطلاب الدوليين وذلك لما تقدمه من خيارات الفرص التعليمية الفريدة للدراسة في أرقى الجامعات المعتمدة عالميًا لذلك فهي تعد خيارًا جيدًا للعديد من الطلاب الدوليين، ومن المتوقع أن يكون هناك أكثر من 1.5 مليون طالب دولي يدرسون في تركيا مع نهاية عام 2023،.نقدم لك في هذا المقال كل ما يخص الدراسة في تركيا للطلاب الدوليين.
مميزات الدراسة في تركيا
1-الجامعات المعترف بها دوليًا: تركيا تضم العديد من الجامعات المعترف بها دولياً في مجموعة متنوعة من التخصصات. تتوفر برامج دراسية على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بالإضافة إلى الدبلومات المهنية واللغة التركية
2-انخفاض الرسوم الدراسية مقارنة بالجامعات الأوروبية: تقدم تركيا العديد من الخصومات للدارسة في جامعاتها سواء الجامعات الحكومية أو الجامعات التركية الخاصة بما يناسب كافة الطلاب لذلك فإن تركيا تعتبر وجهة دراسية مناسبة من حيث التكاليف لأنهيمكنك الحصول على شهادات جامعية قيمة من أفضل الجامعات مقابل رسوم دراسية أقل من المتوسط مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى
3-المنح الدراسية في تركيا: تشجع الحكومة الطلاب الدوليين من خلال تقديم برامج منح دراسية جذابة تقدم رسومًا دراسية مجانية وراتبًا لتغطية نفقات المعيشة في العديد من التخصصات المختلفة سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة.
4-تجربة الحياة الطلابية في بلد متنوع الثقافات: الدراسة في تركيا ليست فقط فرصة للحصول على تعليم جيد، بل هي فرصة لاكتشاف ثقافات جديدة والتعرف على أشخاص من مختلف الجنسيات كما تتوفر العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية في المدن الجامعية، مما يسهم في تجربة الطلاب الشاملة.

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5-انخفاض تكلفة المعيشة: تعد تركيا من البلدان منخفضة تكلفة المعيشة للطلاب وتشمل تكاليف المعيشة تكلفة السكن واستخدام الموصلات العامة والتأمين الصحي وتتعامل كل المؤسسات التركية مع الطلاب معاملة خاصة وتقدم لهم باقة متنوعة من الخصومات من أجل توفير سبل الراحة والأمان للطلاب.
أفضل الجامعات الخاصة للدراسة في تركيا
جامعة اسطنبول ميديبول
إذا كنت من الطلاب الذين يحلمون بالدراسة في جامعة من أفضل الجامعات التركية في التخصصات الطبية فنرشح لك جامعة اسطنبول ميديبول، تتميز جامعة اسطنبول ميديبول بإحتوائها على كادر تعليمي متميز من أفضل الأطباء والأساتذة الجامعيين.
جامعة استينيا
تشتهر جامعة استينيا بتميزها في البرامج الطبية حيث تعمل على تشجيع طلابها لإجراء الأبحاث العلمية حيث تتعاقد جامعة استينيا مع 3 من أكبر المستشفيات في تركيا، ذلك فهي وجهة تعليمية مثالية لكل الطلاب الدوليين الراغبين بالدراسة في تركيا.
جامعة أوكان
إذا كنت تحلم بدراسة الهندسة فاجعل جامعة اسطنبول أوكان خيارك الأول فهي من أكثر الجامعات التركية الخاصة حصولًا على اعتمادات دولية في مجال التخصصات الهندسية. تعد جامعة أوكان من أكثر الجامعات التركية تطورًا حيث يمكنك دراسة الطب البشري باللغة الإنجليزية.
جامعة اسطنبولأيدن
تعد جامعة إسطنبول أيدن أكثر الجامعات التركية جذبًا للطلاب الدوليين وتوفر فيها البكالوريوس والدراسات العليا في إدارة الأعمال والاقتصاد والهندسة والعلاقات الدولية والعلوم الاجتماعية وعلوم الرياضة والفنون الجميلة.
جامعة اسطنبول بيلجي
تركز جامعة اسطنبول بيلجي على توفير تعليم عالي الجودة في العديد من المجالات وتتميز بتدريس اختصاصاتها الهندسية باللغة الإنجليزية ومن أشهر التخصصات في جامعة بيلجي إدارة الأعمال والاقتصاد والعلاقات الدولية والعلوم الاجتماعية والفنون الجميلة والعمارة.
شروط القبول للطلاب الدوليين في تركيا
يجب على الطلاب استيفاء كافة الأوراق التي تطلبها الجامعات التركية نذكر منها
عدد من الصورة الشخصية
جواز سفر مترجم للغة الإنجليزية أو التركية.
شهادة الثانوية العامة مترجمة وموثقة للغة التركية أو الإنجليزية
كشف درجات الثانوية العامة مترجمة وموثقة للغة التركية أو الإنجليزية
شهادة إثبات اللغة التركية أو اللغة الإنجليزية مثل TOEFL و IELTSعلى حسب التخصص الذي تريد دراسته.
بمجرد استيفاء الطلاب للأوراق المذكورة أعلاه، يمكنهم التواصل مع شركةStudyFans التي تساعدهم في اختيار الجامعة المناسبة لهم وتقديم كافة الاستشارات التعليمية والإجابة على الاستفسارات بشكل مجاني لتسهيل التواصل وتوفير فرصة الحصول على القبول الجامعي للطلاب بدون دفع أي رسوم.


 




 

 


 

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