الدفاع المدني يخمد حريق امتد لنحو 100 دونم من الأعشاب والأشجار الحرجية

الوكيل الإخباري

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- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الإطفاء في مديريتي دفاع مدني عجلون وجرش أخمدتا اليوم الثلاثاء، حريق أتى على أعشاب جافة وأشجار حرجية في أحراش عجلون.وأضاف أنه لم ينتج عن الحريق أي إصابات في الأرواح في حين بلغت مساحة الحريق (100) دونم، وفُتح تحقيق لبيان أسباب الحريق.وجددت مديرية الأمن العام تحذيرها اليوم بضرورة اتباع الإرشادات الصادرة عنها لحماية الغابات والأشجار الحرجية والمثمرة.ودعت الى الابتعاد عن السلوكيات الخاطئة والمسببة للحرائق مثل رمي أعقاب السجائر ، والإهمال في التعامل مع مصادر الاشتعال، وعدم إطفاء النار بشكل كامل أثناء التنزه.وأكدت على ضرورة الإبلاغ عن الحوادث وعند الحاجة على رقم الطوارئ الموحد 911.