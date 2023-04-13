الخميس 13-04-2023
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الخميس، 13-04-2023 10:23 ص

الدوريات الخارجية تحذر السائقين من ارتكاب هذه المخالفات

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الوكيل الإخباري - كشفت إدارة الدوريات الخارجية أبرز المخالفات التي تؤدي لوقوع حوادث مرورية ينتج عنها خسائر بشرية ومادية.اضافة اعلان


وقالت الدوريات الخارجية، خلال التقرير المروري، اليوم الخميس، إن المخالفات تتمثل بتجاوز السرعات المقررة وعدم تثبيت الحمولة ومسير مركبات الشحن على المسرب الأيسر من الطريق بالإضافة للمسير عكس اتجاه السير بشوارع مفصولة بجزر وسطية.

وأضافت أن هناك أكثر من 70 دورية تابعة لها على كافة الطرق الخارجية للتعامل الفوري مع أي معيقات.

ودعت الدوريات الخارجية السائقين إلى الالتزام بالارشادات المرورية وعدم تجاوز السرعات المقررة حفاظا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

 




 

 


 

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