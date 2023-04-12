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الأربعاء، 12-04-2023 10:05 ص

الدوريات الخارجية: 3 إصابات بـ5 حوادث متفرقة خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري-تعاملت كوادر الدوريات الخارجية مع 5 حوادث سير ، خلال 24 ساعة في مختلف محافظات المملكة.

وقال مصدر أمني لـ "الوكيل الإخباري" إن كوادر الدوريات الخارجية تعاملت مع حادث تدهور  لمركبة شحن على طريق إربد عمان صباح اليوم الأربعاء نتج عنه اصابة السائق .

وأضاف أنه تم التعامل مع انقلاب مركبة ديانة على طريق العدسية نتج عنه اغلاق للمسرب وتم التعامل مع الحادث وإزالة العوائق .

وبين أنه تم التعامل مع حادث تدهور لصهريج على طريق المدورة نتج عنه إصابة واحدة متوسطة.

وأشار إلى أن كوادر الدوريات الخارجية تعاملت مع حادث تدهور ونش على طريق البحر الميت  باتجاه الجنوب ولا يوجد اي اصابات  وتمت ازالة العوائق الناتجه عن الحادث.

ووقع حادث تدهور مركبة قبل إفطار يوم أمس الثلاثاء  نتج عنه اصابة واحدة  متوسطة على طريق اربد عمان.

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