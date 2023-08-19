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السبت، 19-08-2023 09:28 ص

الدينار الأردني يشهد طلباً قوياً عند شركات الصرافة

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الوكيل الاخباري - أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، وجود طلب ملحوظ وقوي على الدينار الاردني عند شركات الصرافة، مدفوعا بالنشاط السياحي بالمملكة وحوالات المغتربين العاملين بالخارج.اضافة اعلان


وقال سلطان، إن المملكة تشهد حركة سياحية قوية من مختلف دول العالم، ما أسهم في ارتفاع الطلب على الدينار وزيادة العرض من مختلف العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي.

وحقق الدخل السياحي خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي 2023، ارتفاعاً بنسبة 50.1 % ليبلغ 4.238 مليار دولار، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح القادمين للمملكة.

وأشار إلى أهمية زيادة نشاط الحركة السياحية في تحريك قطاعات اقتصادية وخدمية واسعة، كالنقل والفنادق والمطاعم، بالإضافة إلى تعزيز احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية، متوقعا أن يستمر الطلب على الدينار بهذه الوتيرة حتى نهاية الصيف، وذلك مع استمرار النشاط السياحي وبقاء المغتربين لقضاء إجازتهم السنوية في المملكة.

وبلغت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج خلال النصف الأول من العام الحالي، 1.6838 مليار دولار، مقابل 1.6898 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022.

كما أكد سلطان، أن قطاع الصرافة بالأردن شهد تطورا كبيرا على السنوات الماضية من حيث الخدمات ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، مشيرا إلى أن الشركات العاملة بالقطاع تعتبر وطنية وتضع المصلحة العامة والاقتصاد الوطني بقيمة أولوياتها.

 




 

 


 

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