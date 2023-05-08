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الإثنين، 08-05-2023 01:59 م

الرصيفان يصدر كتاب أخبار الأمير زيد بن الحسين بن علي في جريدة القبلة

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الوكيل الإخباري - صدر عن دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع كتاب "أخبار الأمير زيد بن الحسين بن علي في جريدة القبلة"، للباحث الدكتور سلطان الرصيفان.

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تناول الكتاب الأعمال والمهمات العسكرية والسياسية التي قام بها (جمرة العرب) وهو اللقب الذي أطلقه أحد محرري جريدة القبلة على الأمير الهاشمي الذي كان أصغر إخوته.


وأسند إليه المنقذ الأعظم أدواراً سياسية حساسة، عدا عن دوره العسكري الذي برع فيه بشكل جليّ.


الكتاب يتناول تفاصيل دقيقة تعلقت بجريدة القبلة في مختلف النواحي، بالإضافة إلى تعريف وترجمة لحياة (جمرة العرب) الأمير زيد بن الحسين بن علي.


 




 

 


 

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