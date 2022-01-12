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الأربعاء، 12-01-2022 09:59 م

الزراعة : التصدير لا يؤثر على الاحتياجات المحلية والأسعار

وزارة الزراعة


  الوكيل الاخباري - قالت وزارة الزراعة إن التصدير لا يؤثر على الاحتياجات المحلية والأسعار خاصة أنه غالبيته يتم خلال فصل الصيف.

ووفق مساعد الأمين العام لشؤون التسويق والجودة في وزارة الزراعة المهندس حازم الصمادي، فإنّ “ذروة الإنتاج النباتي” خلال فصل الصيف تخفض أسعار المنتجات الزراعية المحلية ما يجعل المصدر قادرًا على المنافسة في تصدير منتجاته إلى الأسواق العالمية.

وفي حديث للتلفزيون الأردني، الأربعاء، شدد الصمادي على أن ارتفاع الصادرات الزراعية ينعكس إيجابا على المزارع والمصدر لزيادة المبيعات والأسعار.

وعبر عن أمله بازدياد الصادرات الزراعية خلال العام الحالي 2022، بعد ارتفاعها عام 2021 بنسبة 12.5% مقارنة مع عام 2020.

ولفت إلى السعي لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، بهدف الترويج لتصدير المنتجات في أسواق جديدة.

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