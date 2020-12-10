الزرقاء : محاضرة عن تخصص الطاقة الشمسية

الوكيل الاخباري -

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نظمت مديرية شباب محافظة الزرقاء اليوم محاضرة تعريفية بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني ، عن تخصص الطاقة الشمسية الذي يتم التدريب عليه داخل مؤسسة التدريب المهني .وبين مدير شباب الزرقاء الدكتور عمر الغويري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن هذه المحاضرة تأتي في اطار التعاون المشترك ما بين مديرية شباب الزرقاء والمؤسسة في موضوع التدريب على تخصص الطاقة الشمسية .وقدم المهندس أنس شاهين ، من المؤسسة ، شرحا ًحول البرنامج التدريبي الخاص بالطاقة الشمسية في المؤسسة ، مشيراً الى آلية التدريب النظري والعملي داخل المعهد وعن التدريب الميداني المتخصص .كما تطرق ، خلال المحاضرة التي تابعها نحو 10 مشاركين من الشباب والفتيات من مختلف المراكز الشبابية وتم بثها عبر تطبيق " زووم " على صفحة المديرية ، إلى توضيح أهمية العمل المهني وضرورة توجه الشباب للعمل المهني .