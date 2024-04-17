الأربعاء 17-04-2024
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الأربعاء، 17-04-2024 12:15 ص

وزارة الثقافة تحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني

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الوكيل الاخباري - احتفلت وزارة الثقافة، اليوم الثلاثاء، في متحف الحياة البرلمانية بعمان، باليوم الوطني للعلم الأردني، والذي يأتي ضمن احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.

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وقالت وزيرة الثقافة، هيفاء النجار، التي رعت الاحتفال، إن هذه تعد الدورة الرابعة لحملة "علمنا عال" التي تطلقها وزارة الثقافة احتفالا باليوم الوطني للعلم الأردني، وتتزامن في هذا العام بالذات مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي.

 

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