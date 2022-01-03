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الإثنين، 03-01-2022 12:51 م

السفيرة البريطانية : سنبذل قصارى جهدنا لدعم الأردن

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الوكيل الإخباري - قالت السفيرة البريطانية لدى الأردن بريدجيت بريند: "سنبذل قصارى جهدنا لدعم الأردن في الحصول على مساعدة من خلال صندوق التكيف بُغية إجراء التغييرات اللازمة للتخفيف من أسوأ آثار تغير المناخ".

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وأوضحت السفيرة بريدجيت، في مقال نشرته اليوم الاثنين، أنه لا بد من الوفاء بما تم الاتفاق عليه في غلاسغو "قمة العمل المناخي 26، مبينة أن المساهمات المحددة وطنياً في الأردن، والتي تهدف إلى خفض الانبعاثات بنسبة 31% بحلول سنة 2030، خطوة طموحة قوية في الاتجاه الصحيح، ومثالاً يُحتذي في المنطقة. 

وأشارت إلى أن التنفيذ يتوقف الآن على استراتيجيات طويلة الأجل لدعم القرارات السياسية، موضحة أنه لا يمكن تجاهل الاحتياجات الهائلة للتكيف مع تغير المناخ في الأردن، من تدبّر شح المياه، إلى الانتقال لزراعة ذكية تتكيف مع المناخ، وحتى التخطيط لظواهر الطقس الشديدة. 

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