توقع الموافقة الأحد على استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات الجامعة العربية

الوكيل الاخباري - يتوقع مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، أن يتوافق وزراء الخارجية العرب الأحد على قرار يتضمن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة.



ويشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، في أعمال الدورات الثلاثة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، للتباحث بشأن تطورات الأزمة السورية، والأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والأزمة السودانية.



وعُقدت اجتماعات تحضيرية على مستوى المندوبين الدائمين يوم السبت في مقرّ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للإعداد والتحضير، أما الأحد سيُعقد "اجتماع تشاوري مغلق لوزراء الخارجية العرب" قبيل الدورات غير العادية.

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