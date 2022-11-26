السفير الكويتي: مشاريع لرجال أعمال كويتيين قريبا بالأردن

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الوكيل الإخباري - قال سفير دولة الكويت في الأردن عزيز الديحاني، إن الأردن بوابة مهمة للدول العربية، ويسعى رجال الأعمال الكويتيون لإقامة مشاريع فيها سيتم الإعلان عنها قريباً.وأكد الديحاني خلال لقاء عمل مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين، اليوم السبت، أن المناخ الاستثماري الأردني مشجع، وأن قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد، يؤكد الحرص على تشجيع الاستثمار وتوسيعه.وأضاف أن “العلاقات الكويتية الأردنية، رائدة وسامية، وتحظى باهتمام وحرص قيادتي البلدين، وتتبلور من خلال أكثر من 73 اتفاقية اقتصادية، والمشاريع والعلاقات السياسية”.