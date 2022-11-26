السبت 26-11-2022
الوكيل الاخباري

هل تعرضت السعودية لظلم تحكيمي بركلة الجزاء؟ - صورة

عودة الامطار الغزيرة والرعدية الى الاردن في هذا الموعد

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

شاهد .. بدء تساقط الأمطار الغزيرة في الاردن - فيديو

هكذا فاجأ مالك شركة اردني موظفيه قبل مباراة بولندا والسعودية !

السفير الكويتي: مشاريع لرجال أعمال كويتيين قريبا بالأردن

هذا ما حدث في شوارع العاصمة عمان قبل لقاء بولندا والسعودية !

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

طلب غير مسبوق على الغاز وبيع 200 ألف أسطوانة اليوم السبت

كأس العالم: السعودية تتطلع لإنجاز تاريخي أمام بولندا.. وهذه تشكيلة الفريقين

السبت، 26-11-2022 04:35 م

السفير الكويتي: مشاريع لرجال أعمال كويتيين قريبا بالأردن

1570800105144


الوكيل الإخباري - قال سفير دولة الكويت في الأردن عزيز الديحاني، إن الأردن بوابة مهمة للدول العربية، ويسعى رجال الأعمال الكويتيون لإقامة مشاريع فيها سيتم الإعلان عنها قريباً.اضافة اعلان


وأكد الديحاني خلال لقاء عمل مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين، اليوم السبت، أن المناخ الاستثماري الأردني مشجع، وأن قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد، يؤكد الحرص على تشجيع الاستثمار وتوسيعه.


وأضاف أن “العلاقات الكويتية الأردنية، رائدة وسامية، وتحظى باهتمام وحرص قيادتي البلدين، وتتبلور من خلال أكثر من 73 اتفاقية اقتصادية، والمشاريع والعلاقات السياسية”.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
wwwwww

هكذا فاجأ مالك شركة اردني موظفيه قبل مباراة بولندا والسعودية !

www

هذا ما حدث في شوارع العاصمة عمان قبل لقاء بولندا والسعودية !

1669468239971

افتتاح فعاليات حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

0L5A9566

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

1669459150210

إطلاق البرنامج الوطني للقراءة في الأغوار الجنوبية

1669463598751

دورة في مأدبا لإعداد مدربين في مهارات الحياة الصحية والسلوك الخطر

أخبار متعلقة
main_image611f726477177

18 مليار دولار حجم الاستثمارات الكويتية في الأردن

FiEgxfwX0AAc3Iu

وزيرة الاستثمار تبحث مع السفير الصيني تعزيز التعاون المشترك

شروط_إصدار_جواز_سفر_(الأردن)

تصنيف جديد لجواز السفر الأردني... 94 عالمياً و11 عربياً

253051217_4679046442192594_2301057258172492951_n

10 عروض عربية في مهرجان المسرح الأردني

32

إنشاء مصنع ملابس في الكرك يوفر 1550 فرصة عمل

WhatsApp Image 2022-10-30 at 10.53.45 AM

المياه: منشآت السدود جاهزة لاستقبال الموسم المطري