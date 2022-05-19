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الخميس، 19-05-2022 02:19 م

السماح بإقامة حفلات التخرج في الجامعات بحضور الأهالي وبكامل الطاقة الاستيعابية

تخرج


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
أكد وزير الدَّولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول،أنه يمكن للجامعات الرسمية والخاصة إقامة حفلات التخرج بحضور الأهالي للعام الجامعي (2021 / 2022) دون تحديد سعات مقعدية للحضور .اضافة اعلان


وأوضح الشبول في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن إقامة حفلات التخرج ستكون خارجياً و بكامل الطاقة الاستيعابية في الجامعات.

هذا ويستعد خريجو الفصل الدراسي الثاني الجامعي للاحتفال بتخرجهم علماً أن حفلات التخرج ستبدأ في الجامعات الرسمية والخاصة مع نهاية شهر تموز وتمتد لبداية شهر آب .

يشار إلى أن الحكومة قررت في وقت سابق السماح بالتجمعات الداخلية والخارجية بجميع أشكالها وتنظيمها والمشاركة فيها بكامل طاقتها الاستيعابية .

 




 

 


 

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