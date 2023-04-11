السيول تجرف آلية عسكرية في منطقة وادي عربة والبحث عن مسؤولها

الوكيل الاخباري - جرفت السيول آلية عسكرية أثناء الواجب الرسمي لإحدى وحدات حرس الحدود التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية في منطقة وادي عربة، مساء الاثنين، أثناء تفقد الوظائف على الواجهة الحدودية، ويجري البحث عن مسؤولها، وفق مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.



وأوضح المصدر أن السيول المفاجئة جرفت وسحبت الآلية وبداخلها مسؤول الآلية وسائقها في الساعة 19:30 الاثنين، وبين أن مجموعات البحث والتفتيش والإنقاذ من المنطقة العسكرية الجنوبية مسندة بطائرات من سلاح الجو الملكي ومجموعات من الدفاع المدني لم تتمكن من الوصول لمكان الآلية، نظراً لصعوبة التضاريس، وغزارة الأمطار.



وجرى تمشيط المنطقة سيراً على الأقدام، وأسفرت عمليات البحث والتفتيش لغاية هذه اللحظة عن العثور على الآلية وسائقها.



وأكد المصدر أن عمليات البحث والتفتيش مستمرة للبحث عن مسؤول الدورية مؤكداً أنها ستقوم بتزويد المعلومات حال ورودها أولاً بأول، بعد التأكد من تطورات الأحداث على الأرض مشيراً إلى أن القوات المسلحة الأردنية هي المصدر الوحيد للأخبار المتعلقة بها.

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