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الخميس، 02-03-2023 09:22 م

الشبول يرعى تخريج مشروع تدريب صناعة الأفلام والمحتوى السياحي

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الوكيل الاخباري - رعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، حفل تخريج مشروع تدريب صناعة الأفلام والمحتوى السياحي، الذي عقدته اليوم الخميس، مؤسسة التعليم لأجل التوظيف، بالشراكة مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية.

وقال الشبول خلال فعالية التخريج، إن مشروع تدريب صناعة الأفلام والمحتوى السياحي من البرامج المهمة التي تستهدف تدريب حديثي التخرج في مجالات الصحافة والإعلام بالإضافة للترويج السياحي، مؤكدًا أن القطاع السياحي من أهم القطاعات المحركة للاقتصاد وبدأ يتعافى من تداعيات جائحة كورونا خلال العام الماضي ووصل إلى ما يقارب أعلى دخل سياحي تحقق في هذا القطاع عام 2019.

وأشار إلى أن الأردن يعد من أوائل الدول في المنطقة التي واكبت التطورات التكنولوجية المرتبطة بصناعة المحتوى الإعلامي، سواء من دخول المحطات الفضائية وأجهزة الحاسوب والإنترنت وصولاً إلى الهواتف الذكية، لافتاً إلى أن الكثير من الدول العربية استفادت من خبرات الأردنيين في مجال صناعة المحتوى.

وأكد، أن الأردن يتمتع بموارد طبيعة ومرافق سياحية كبيرة، وإمكانات بشرية مؤهلة قادرة على المضي إلى الأمام، مثنياً على دور مؤسسة التعليم لأجل التوظيف والهيئة الملكية الأردنية للأفلام على تصميم هذا المشروع التدريبي، مشيداً بالجهات المانحة الممثلة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية.

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