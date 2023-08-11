بالتزامن مع موجة الحر.. تحديد دوام هذه الفئة من الموظفين لثلاثة أيام

الوكيل الإخباري

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- قرر أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة تقليص ساعات دوام عمال الوطن والكوادر الميدانية خلال الأيام الثلاث المقبلة؛ نظراً للتحذيرات الصادرة عن مراكز التنبؤات الجوية بشأن الموجة الحارة التي يتوقع أن توثر على المملكة.وحسب قرار أمين عمان، سيتم إيقاف عمل العمال والكوادر الميدانية خلال الأيام الثلاث المقبلة من الساعة الحادية عشرة صباحاً ولغاية الساعة الرابعة عصراً.وستقوم الأمانة من خلال مناطقها بتخصيص فرق للتعامل على وجه السرعة مع أي ملاحظات ميدانية ترد، وتوزيع المياه وأغطية الرأس الواقية للشمس.