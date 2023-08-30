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الأربعاء، 30-08-2023 12:29 م

الصحة: حملة تطعيم لكافة طلبة المدارس مطلع تشرين الاول المقبل

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الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
تستعد وزارة الصحة لتنفيذ حملة تطعيم شاملة لجميع طلبة المدارس في المملكة مع بداية تشرين الأول، وفق الدكتور أيمن المقابلة، مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة. اضافة اعلان


ستتضمن الحملة وفق ما صرح به المقابلة لـ "الوكيل الاخباري" اليوم الأربعاء مراجعة بطاقات التطعيم للتحقق من الطلبة الذين لم يتلقوا التطعيم اللازم.

"من المتوقع أن يتم بدء إعطاء اللقاحات لطلبة المدارس في نهاية أيلول القادم أو في أقصى تقدير مطلع تشرين أول." وفق المقابلة

ونوه أن الحملة تستهدف جميع الأطفال من الحضانة وحتى طلبة الثانوية العامة "التوجيهي" لعمر 18 عام  .

وأكد أن الحملة ستنفذ من خلال فرق طبية ستقوم بزيارات ميدانية للمدارس لإعطاء الجُرعات للطلبة .

وختم" من بين اللقاحات المضادة التي سيتم إعطاؤها للطلاب: الكزاز، شلل الأطفال، الحصبة، الحصبة الألمانية، الكبد الفيروسي، ومطعوم المستدمية النزلية".

 




 

 


 

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