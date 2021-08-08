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الأحد، 08-08-2021 09:55 ص

الصحة لـ الوكيل: سيتم الاعلان عن الجرعة الثانية من أسترازينيكا خلال ايام

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات- أكد الأمين العام، لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي، اليوم الأحد، أن مطعوم استرازينيكا متوفر بالمملكة.

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وقال البلبيسي بتصريح خاص لـ "الوكيل الإخباري" إن من تخلف عن أخذ الجرعة الثانية من مطعوم استرازينيكا سيتم الاعلان عن موعده خلال الأيام القادمة.

 

وأضاف أن المتخلفين عن أخذ المطعوم، عليهم الانتظار لحين اعلان وزارة الصحة عن توفر مطعوم استرازينيكا في المركز المحدد.

 

جاء ذلك على ضوء شكاوى وصلت "الوكيل الإخباري" من عدم توفر لقاح استرازينيكا، وتساؤلات عن موعد الاعلان عن توفر الجرعة الثانية من المطعوم.

 

 

 

 

 




 

 


 

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