الصناعة والتجارة تؤكد تشديد رقابتها على الأسواق

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، إنها مستمرة في الرقابة المكثفة بالمحافظات كافة على الأسواق ومتابعة الالتزام بالسقوف السعرية لأسعار الدجاج.

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وأكد المستشار الإعلامي للوزارة ينال البرماوي اليوم الخميس، أن فرق الرقابة تتابع السقوف السعرية في حلقات التوريد كافة، بدءاً من المزارع والموزعين وتجار التجزئة والنتافات، لافتا إلى أنه تم تحرير 3 مخالفات لجهات لم تلتزم بالسقوف السعرية، منها مخالفة بحق شركة منتجة للدواجن.



وأضاف أنه يتم أيضا متابعة عمل المسالخ للتأكد من وفرة الكميات وتوريدها بما يلبي احتياجات السوق، كما يتم التدقيق على فواتير البيع بالجملة والتوزيع للتأكد من الالتزام بالسقوف السعرية.



ولفت البرماوي إلى أنه يتم توثيق عمليات الرقابة بالصورة والفيديوهات من قبل مراقبي الأسواق، مبينا أن الوزارة لم تتلقى لغاية الآن أي شكاوى بسبب عدم الالتزام بالسقوف السعرية، باستثناء ملاحظة من مواطن في احد مناطق العاصمة عمان اليوم، حول عدم الالتزام بالسقوف السعرية من قبل منتجين