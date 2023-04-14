السبت 15-04-2023
الوكيل الاخباري

مفاوضات لمشروع سكة الحديد الوطنية

تواصل فعاليات ليالي جرش الرمضانية

الصناعة والتجارة تحيل هايبر ماركت للقضاء يخزن الدجاج ويمتنع عن بيعه

بيان من الفلك الدولي حول الدول التي يمكن فيها رؤية هلال شوال يوم الخميس المقبل

200 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

الافتاء توضح حول صلاة التهجد ووقتها في رمضان

الزراعة تبرر وقف استيراد الدجاج من مقاطعات تركية

الطاقة الدولية: تخفيضات أوبك+ للإنتاج قد تؤدي لعجز في المعروض

الصفدي يصل إلى جدة للمشاركة في اجتماع تشاوري تستضيفه السعودية

روسيا تعمل على تشكيل اتحاد الغاز مع أوزبكستان وكازاخستان

الجمعة، 14-04-2023 11:48 م

الصناعة والتجارة تحيل هايبر ماركت للقضاء يخزن الدجاج ويمتنع عن بيعه

420231415832760404273


الوكيل الاخباري - أحالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين مساء اليوم (هايبر ماركت) إلى القضاء وتحرير مخالفة بحقه بعد ضبطه يخزن كميات كبيرة من الدجاج ويمتنع عن بيعها.

اضافة اعلان


وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، بأنه تم ضبط الـ(هايبر ماركت) خلال الجولات المسائية لفرق الوزارة وتحديدا بعد العاشرة مساء والذي يقوم بتقطيع الدجاج وبيعه مقطعا بأسعار مرتفعة فوق التسعيرة الرسمية التي حددتها الوزارة.


وأكد البرماوي أن فرق الوزارة مستمرة في مراقبة الأسواق على مدار الساعة، منوها بأنه لن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.


وكانت ضبطت الوزارة اليوم أيضا أحد المولات يخزن الدجاج ويبيعه مقطعا فوق التسعيرة الرسمية وتم إحالته للقضاء.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2e95ae66-627ba2b1e2ac2

مفاوضات لمشروع سكة الحديد الوطنية

4814553be3f4ee4fa0045819add255ae

تواصل فعاليات ليالي جرش الرمضانية

image (1)

الافتاء توضح حول صلاة التهجد ووقتها في رمضان

405796_48_1681487464

الزراعة تبرر وقف استيراد الدجاج من مقاطعات تركية

64398e7045727

الصفدي يصل إلى جدة للمشاركة في اجتماع تشاوري تستضيفه السعودية

420231411333354612813

الأردن.. انخفاض أسعار الذهب دينار

أخبار متعلقة
405796_48_1681487464

الزراعة تبرر وقف استيراد الدجاج من مقاطعات تركية

1681131706531

الصناعة والتموين تحرر 435 مخالفة منذ بداية رمضان

3b551572-1680783982922371000-scaled

الصناعة والتجارة: ما يشاع عن عدم توفر الدجاج بالأسواق غير دقيق

QUvK5EBdXfzUheg4w1WsyMd1hsMz7CYvlqH03GmA

الحكومة توضح حول توفر الدواجن في السوق المحلي

456012_1_1653490513

الحكومة : لا احتكار للدجاج في الأسواق

1f1285ff-وزارة-الصناعة-والتجارة-والتموين

الصناعة تنفذ 300 جولة رقابية على الأسواق منذ بداية شهر رمضان