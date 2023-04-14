الصناعة والتجارة تحيل هايبر ماركت للقضاء يخزن الدجاج ويمتنع عن بيعه

الوكيل الاخباري - أحالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين مساء اليوم (هايبر ماركت) إلى القضاء وتحرير مخالفة بحقه بعد ضبطه يخزن كميات كبيرة من الدجاج ويمتنع عن بيعها.

اضافة اعلان



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، بأنه تم ضبط الـ(هايبر ماركت) خلال الجولات المسائية لفرق الوزارة وتحديدا بعد العاشرة مساء والذي يقوم بتقطيع الدجاج وبيعه مقطعا بأسعار مرتفعة فوق التسعيرة الرسمية التي حددتها الوزارة.



وأكد البرماوي أن فرق الوزارة مستمرة في مراقبة الأسواق على مدار الساعة، منوها بأنه لن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.



وكانت ضبطت الوزارة اليوم أيضا أحد المولات يخزن الدجاج ويبيعه مقطعا فوق التسعيرة الرسمية وتم إحالته للقضاء.