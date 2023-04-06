الهاشمي لتنمية البادية يوزع طروداً في أم الرصاص

الوكيل الإخباري - وزع الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية اليوم الخميس، طروداً خيرية ومساعدات على الأسر في قضاء أم الرصاص "البادية الوسطى"، خاصة تجمعات البدو الرحل والبعيدين عن المراكز التجارية والمولات والمحلات العامة.

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ويأتي توزيع الطرود في إطار الدراسات المختصة التي أجراها الصندوق لتحديد أوجه الدعم والمساعدة في جميع مناطق البادية الأردنية.



وقال مدير الصندوق جمال الفايز، إن الصندوق يسعى من خلال هذه الحملة إلى الوصول للعائلات القاطنة بمناطق بعيدة عن مراكز التسوق والتموين ولا يوجد بها شبكة مواصلات خلال شهر رمضان المبارك.



وأضاف، إن الصندوق ينفذ زيارات وجولات ميدانية مستمرة لتفقد أبناء البادية لا سيما البدو الرحل للاطمئنان عليهم وصولا إلى دعمهم ومساعدتهم بشتى الوسائل والسبل الممكنة وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم.