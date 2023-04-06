الخميس 06-04-2023
الوكيل الاخباري

مالية النواب توصي بتحويل ملف نفايات الحجر الصحي إلى القضاء

الحكومة تحدد عطلة عيد الفطر السعيد

انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب محليا بالتسعيرة الثانية الخميس

13.2 مليون أسطوانة غاز استهلكها الأردنيون في الربع الأول من العام

الخارجية تدعو ذوي مواطنة لمراجعتها لأمر مهم

الأمن العراقي يحبط عملية تهريب نحو نصف مليون لتر من المشتقات النفطية

بوتين يدعو لتوسيع النقل بالسكك الحديدية في المناطق الروسية الجديدة

الحكومة : لا احتكار للدجاج في الأسواق

أذربيجان: تحييد مجموعة كانت تخطط للاستيلاء على السلطة في باكو

بعد الإعتداءات على الأقصى.. الأردن يطلب اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي‬

الخميس، 06-04-2023 06:11 م

الهاشمي لتنمية البادية يوزع طروداً في أم الرصاص

1680787197337


الوكيل الإخباري - وزع الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية اليوم الخميس، طروداً خيرية ومساعدات على الأسر في قضاء أم الرصاص "البادية الوسطى"، خاصة تجمعات البدو الرحل والبعيدين عن المراكز التجارية والمولات والمحلات العامة.

اضافة اعلان


ويأتي توزيع الطرود في إطار الدراسات المختصة التي أجراها الصندوق لتحديد أوجه الدعم والمساعدة في جميع مناطق البادية الأردنية.


وقال مدير الصندوق جمال الفايز، إن الصندوق يسعى من خلال هذه الحملة إلى الوصول للعائلات القاطنة بمناطق بعيدة عن مراكز التسوق والتموين ولا يوجد بها شبكة مواصلات خلال شهر رمضان المبارك.


وأضاف، إن الصندوق ينفذ زيارات وجولات ميدانية مستمرة لتفقد أبناء البادية لا سيما البدو الرحل للاطمئنان عليهم وصولا إلى دعمهم ومساعدتهم بشتى الوسائل والسبل الممكنة وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1680794722337

الحنيطي يزور لواء حرس الحدود ومركز الإسناد اللوجستي

image (4)

الحنيفات يتفقد مراحل الإنجاز بمعرض منتجات البادية والريف

320222112638391622397

الحكومة تحدد عطلة عيد الفطر السعيد

WhatsApp Image 2023-04-06 at 4.54.49 PM

تكريم الفائزين المشاركين في مسابقة دقّق وصحّح

1120222916642124433650

13.2 مليون أسطوانة غاز استهلكها الأردنيون في الربع الأول من العام

1680787213761

الخارجية تدعو ذوي مواطنة لمراجعتها لأمر مهم

أخبار متعلقة
278634902_357842223054266_6215250480712537477_n

بدء فعاليات رمضانيات الخميس المقبل (تفاصيل)

d7274e4c-whatsapp-image-2022-04-02-at-6.41.55-pm

مفتي المملكة يدعو لتحري هلال شهر رمضان غدا

صيام-الأيام-البيض

الإفتاء تكشف آخر موعد لصيام القضاء

مسجد

الأوقاف تعلن تأمين جميع المساجد بقُراء وشيوخ لأداء صلاة التراويح

1618249216592

مفتي المملكة: الأردن يتحرى هلال شهر رمضان الأربعاء المقبل

1678451606360

بني مصطفى: الأردن اختار أفضل الممارسات لتمكين المرأة