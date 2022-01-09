الضمان تدعو جمهورها للاطلاع على ومضاتها التأمينية عبر حساباتها

الوكيل الإخباري- دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جمهورها إلى متابعتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على سلسلة ومضاتها التأمينية التي بدأت نشرها الشهر الماضي ضمن مبادرة "ومضة تأمينية".

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وستبدأ المؤسسة اليوم سلسلة ومضات ضمن مبادرتها تتعلق بآلية احتساب الرواتب التقاعدية.



وأفادت المؤسسة في بيان صحفي اليوم بأن مبادرة ومضة تأمينية تأتي انطلاقا من حرصها على نشر الوعي التأميني بمختلف تأمينات ومواضيع الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى ترسيخ أهمية الضمان الاجتماعي ومفاهيم واعتبارات الحماية الاجتماعية لدى العاملين، وإبقاء جمهورها على إطلاع ومعرفة كل المستجدات ذات الصلة أولا بأول.



وذكرت المؤسسة أنها توفر الومضة التأمينية وجميع المواد التوعوية والبيانات الصحفية وكل ما يتعلق بنشاطاتها وفعالياتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة أن حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي هي الفيس بوك : هنا

وتويتر : هنا

وانستغرام: هنا

