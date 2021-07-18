الضمان تمدّد الإعفاءات من الفوائد والغرامات بنسبة 50%

الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي ، أنه تقرر بموجب البلاغ رقم (41) لسنة 2021 تمديد العمل بالاستفادة من الإعفاءات على الفوائد والغرامات حتى نهاية العام الحالي على جميع المنشآت والأفراد المدينين للمؤسسة، وذلك بتقسيط أو إعادة جدولة المبالغ المستحقة عليهم وإعفائهم من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية بنسبة (50%) وبفائدة تقسيط (1%) سنوياً.

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وأكدت المؤسسة، وفق بيان اطلع "الوكيل الإخباري" عليه أنه يتم تقسيط المبالغ المستحقة على المدينين والتي تقل عن (500) ألف دينار على (120) قسطاً بحد أعلى، أما المبالغ المدينة التي تبلغ قيمتها (500) ألف دينار فأكثر فيتم تقسيطها بواقع (180) قسطاً.



ودعت المؤسسة في بيانها كافة المنشآت والأفراد المدينين إلى الاستفادة من هذه التسهيلات قبل نهاية شهر كانون الأول من العام الحالي 2021، موضحةً أن تقديم طلب الاستفادة للمنشآت من الإعفاءات من خلال دخول ضابط الارتباط لحساب المنشأة على موقع المؤسسة الإلكتروني www.ssc.gov.jo ومن خدمة (طلب الاستفادة من الإعفاءات) تقديم الطلب وإرساله.



