الضمان: 13 ألف إصابة عمل بالمملكة خلال عام 2022

الوكيل الإخباري - كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن استقبالها 13465 إصابة عمل خلال عام 2022.

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ووفق مدير إدارة السلامة المهنية وإصابات العمل بالمؤسسة نشأت البدوي، بلغت قيمة نفقات الإصابات المذكورة نحو 11 مليونا و 796 ألف دينار شملت البدلات اليومية، ونفقات العناية الطبية، وتعويض الدفعة الواحدة للعجز الإصابي الذي تقل نسبته عن 30 % .



وأوضح البدوي أن معظم الإصابات كانت بقطاع الصناعات التحويلية وقطاع الصحة والعمل الاجتماعي.



وأضاف أن المؤسسة اعتمدت 41 جهة طبية علاجية (مستشفيات) راعت فيها التوزيع الجغرافي بهدف تغطية مختلف محافظات المملكة، إذ اعتمدت جميع مستشفيات الخدمات الطبية الملكية، وغالبية المستشفيات الخاصة، وذلك بهدف تقديم الخدمة المتميزة للمؤمن عليهم المصابين والتسهيل عليهم.



وبحسب المؤسسة، في حال وقوع إصابة عمل للمؤمن عليه في المنشأة التي يعمل بها يتعين على تلك المنشأة نقل المؤمن عليه (المصاب) إلى أقرب جهة علاجية معتمدة لدى مؤسسة الضمان، كما يتوجب على ضابط ارتباط المنشأة الدخول مباشرة إلى موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) ومن زاوية الخدمات الإلكترونية الذهاب إلى خدمة طلب معالجة فورية لحادث عمل أو الدخول إليها مباشرةً من الرابط (https://service1.ssc.gov.jo/inj).

