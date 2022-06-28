الطاقة: تركيب 3807 أنظمة خلايا شمسية و1083 نظام سخانات شمسية

الوكيل الإخباري - نفذت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، العديد من المشاريع المعنية بترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها في مختلف المحافظات ولمختلف القطاعات من خلال صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة ومديرية الكهرباء وكهربة الريف.

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وبحسب تقرير إنجازات الوزارة 2021 فقد تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع بنوك إسلامية وتجارية، ومؤسسات مجتمع مدني وجمعيات تعاونية وخيرية، لتنفيذ برنامج تركيب أنظمة السخانات الشمسية وأنظمة الطاقة الشمسية للقطاع المنزلي وبدعم 30 بالمئة من تكلفة هذه الأنظمة.



وتم خلال البرنامج منذ إطلاقه عام 2020، تركيب 3807 أنظمة خلايا شمسية منها 1919 نظاما تم تركيبها في عام 2021، وتركيب 1083 نظام سخانات شمسية منها 583 نظاما تم تركيبها في عام 2021.



كما وقعت اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لتركيب أنظمة سخانات شمسية للأسر الفقيرة في منطقة الخشافية والمناخر بلواء سحاب في العاصمة بما مجموعه 200 نظام منها 60 تم تركيبها خلال 2021، و بمنحة 100 بالمئة، 50 بالمئة منها منحة مقدمة من صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في الوزارة، و50 بالمئة منحة مقدمة من الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.



وأشار التقرير إلى توزيع 121090 وحدة إنارة موفرة للطاقة من تكنولوجيا الليد عالية الجودة في محافظات المملكة، من خلال شركات توزيع الكهرباء الثلاث منها 68390 وحدة وزعت خلال عام 2021.



و بخصوص المباني العامة والحكومية، فاستمر تنفيذ برنامج دور العبادة مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية؛ حيث تم تركيب أنظمة الطاقة المتجددة لما مجموعه 575 دار عبادة في جميع محافظات المملكة منها 44 دارا خلال عام 2021.



وضمن مشروع دعم تركيب الخلايا الشمسية لمؤسسات وجمعيات مجتمع مدني والتي تقدم خدمات إيواء لذوي الاحتياجات الخاصة أو ذات نفع عام، قام الصندوق خلال عام 2021 بالاستلام الأولى لأنظمة الخلايا الشمسية لجمعيات: مبرة الملك حسين الخيرية، ورعاية الطفل المعاق الخيرية، و الملكية لحماية الطبيعة، وبيت مريم العذراء، وتم توقيع اتفاقية دعم تركيب بنسبة 100 بالمئة من تكلفة أنظمة الخلايا الشمسية لجمعية الضياء الخيرية خلال عام 2021.



أما بخصوص مباني البلديات الرئيسية، فتم توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة البيئة والأرض والبحار الإيطالية لتمويل تركيب أنظمة الخلايا الشمسية للمباني الرئيسية لجميع بلديات المملكة، وسينفذ المشروع على مرحلتين، تتضمن الأولى منه تركيب الخلايا الشمسية لـ 30 بلدية، بينما تتضمن الثانية تركيب خاليا شمسية لـ 70 بلدية.



وبشان المراكز الصحية، فتم العمل على تنفيذ مشروع أنظمة خلايا شمسية لـ 23 مركزا صحيا موزعة في جميع محافظات المملكة، وبدعم 100 بالمئة من صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.

و بخصوص برنامج القطاع الصناعي، فتم العمل بالبرنامج الصناعي بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن إذ يقوم الصندوق بدعم 50 بالمئة من قيمة دراسات التدقيق الطاقي ودعم فوائد قروض تكلفة تنفيذ إجراءات كفاءة الطاقة الناتجة عن الدراسات.



وتضمنت إنجازات المشروع منذ بدايته حتى نهاية عام 2021، اشتراك 84 منشأة صناعية في البرنامج، و47 منشأة صناعية أجرت دراسة تدقيق طاقي، 17 منشأة صناعية نفذت إجراءات تحسين كفاءة الطاقة وفقا لمخرجات دراسات التدقيق الطاقي، و17 منشأة صناعية حصلت على قروض مدعومة من الصندوق ومن البنوك التجارية.



وفيما يتعلق ببرنامج القطاع الزراعي فتم بالتعاون مع مؤسسة الإقراض الزراعي، تركيب 139 نظام طاقة متجددة (خلايا شمسية) لمزارعين صغار منها 38 نظاما خلال 2021، وتركيب أنظمة طاقة شمسية غير مرتبطة مع الشبكة الكهربائية لبئر ارتوازي واحد في منطقة البقعاوي.



