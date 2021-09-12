الطراونة : مو ليس بعيدا عن الأردن

الوكيل الاخباري - قال استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة، الدكتور محمد حسن الطراونة، إن متحور "مو" ليس بعيدا عن الأردن، نظرا لاكتشاف حالات في تركيا، وهناك مئات وربما آلاف المواطنين الذين يذهبون إلى هناك يوميا للسياحة، ما يزيد فرصة نقل الفيروس والاصابة به في هذه الظروف، بل ويجعلها سهلة جدا، لافتا إلى أن المصاب قد لا تظهر عليه أية أعراض ولكن قد يحمل الفيروس، ولو انتقل عن طريق 4 اشخاص ينتشر بكل سهولة.



وقال إن الحكومة تركت الشعب في خط مواجهة مباشر مع كورونا وتراخت في تطبيق اجراءات الوقاية بحجة تطعيم (3.5) مليون شخص، ولم تتعلم من تجربة الكيان الصهيوني الذي وصلت نسبة التطعيم لديه إلى 80%، وتم نزع الكمامات وعاد الكيان للانتكاسة والاغلاقات مرة أخرى، مشيرا إلى أن الوضع في العراق وفلسطين غير مطمئن.

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