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الجمعة، 12-01-2024 04:23 م

الطعاني: ظواهر فلكية نادرة تزين سماء العالم في 2024

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الوكيل الاخباري - أكد الأستاذ المشارك في فيزياء الفلك وعلوم الفضاء في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور علي الطعاني، أن العالم سيشهد 4 ظواهر فلكية نادرة في عام 2024 وهما كسوفين للشمس، وخسوفين للقمر، قائلا "لن يكونوا مرئيين في أفق الأردن باستثناء الخسوف الجزئي للقمر."اضافة اعلان


وأضاف الطعاني، أن كسوف الشمس الأول سيكون كلياً وسيحدث في الثامن من شهر نيسان (أبريل)، وسيكون مرئيًا في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وسيستمر لمدة 4 دقائق ونصف، أما الكسوف الثاني فسيكون حلقيًا (جزئي) وسيحدث في الثاني من تشرين أول (أكتوبر) وسيستمر لمدة 6 دقائق ونصف، وسيكون مرئيًا في معظم أنحاء جنوب أمريكا الجنوبية.

وأشار أن خسوف القمر الأول سيكون شبه ظلي وسيحدث في الخامس والعشرين من شهر شباط (مارس)، وسيكون مرئيًا في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وسيستمر 4 ساعات و39 دقيقة، وخلال هذا الخسوف سيكون 96% من قرص القمر في داخل منطقة شبه ظل الأرض، أما الخسوف الثاني فسيكون جزئيًا وسيحدث بالتزامن مع القمر العملاق في الثامن عشر من شهر ايلول (سبتمبر)، وسيكون مرئيًا في الاردن وجميع المنطقة العربية، وسيستمر لمدة ساعة تقريبا، وخلال هذا الخسوف سيكون 8% من قرص القمر فقط في داخل ظل الأرض.

وأوضح الدكتور الطعاني أن كسوف الشمس يحدث عندما يكون القمر في طور المحاق، ويغطي بالكامل قرص الشمس أو جزء منه. أما الخسوف يحدث عندما يقع قرص القمر أو جزء منه في منطقة ظل الأرض، بحيث ترصد ظلمة واضحة في ضوء القمر.

ولفت أنه سيكون هناك العديد من الاقترانات التي ستزين منظر السماء ليلا بين القمر والكواكب الساطعة مثل الزهرة وعطارد والمشتري ونجم قلب العقرب، والتي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، بحيث تكون فرصة رائعة لهواة الفلك وعشاق التصوير الفلكي لأخذ مجموعة من الصور الفريدة.

وأشار الطعاني إلى أن سنة 2024 هي سنة كبيسة، أي عدد أيامها 366 يومًا، وسيكون شهر شباط فيها يومًا إضافيًا (29 يومًا)، وهذا الحدث يتكرر كل 4 سنوات.

 




 

 


 

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