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الثلاثاء، 03-01-2023 11:11 ص

الطيران المدني: ننتظر قرار لجنة الأوبئة بشأن إجراءات القادمين من الصين للأردن

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الوكيل الاخباري - تنتظر هيئة تنظيم الطيران المدني قرار لجنة الأوبئة اليوم بشأن فرض إجراءات للقادمين من الصين إلى الأردن، وفق تصريح رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو .

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تعقد لجنة الأوبئة الثلاثاء، اجتماعًا لبحث ومعرفة الخطوات التي سيتم اتخاذها للتعامل مع الفيروسات المتحورة، بحسب الأمين العام لوزارة الصحة رائد الشبول.


وقال رئيس اللجنة فراس القضاة، إن هناك أعدادا مُصابة بالفيروس المخلوي (BF7)، داعيا إلى توعية المواطنين بهذا الفيروس، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات مسبقة للتوعية بالفيروس.


وزير الصحة فراس الهواري قال خلال الاجتماع، إن "الفيروس ليس جديدا وليس له علاج أو مطعوم ويصيب 90% من الأطفال ممن هم دون عمر العامين".


 




 

 


 

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