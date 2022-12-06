العسعس: نظام الفوترة سيسهل الحصول على الرديات

الوكيل الإخباري - قال وزير المالية، محمد العسعس، اليوم الثلاثاء، إنّ نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، سيسهل الحصول على الرديات، وتنظيم العلاقة بين دافعي الضرائب بشكل عام.

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وأضاف العسعس، خلال مؤتمر صحفي في مقر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لإطلاق نظام الفوترة، أن النظام سيشكل نقلة نوعية في الثقافة الضريبية في الأردن ويسهل على القطاع الخاص في أمور المعاملات الضريبية.



وأشار، إلى أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، تشهد نقلة نوعية تخدم ما التزمت فيه الحكومة.



وبين، أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع الضرائب على المواطن، وتغيير ثقافة الالتزام الضريبي بالاتجاه نحو الالتزام الطوعي ومحاربة التهرب والتجنب الضريبي لخدمة المواطن الملتزم ضريبياً وتطبيق القانون.

