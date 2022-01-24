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الإثنين، 24-01-2022 06:38 م

انطلاق أعمال ملتقى الاستثمار العربي الإفريقي الأردني

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الوكيل الاخباري - انطلقت، اليوم الاثنين في عمان، أعمال ملتقى "الاستثمار العربي الإفريقي الأردني .. السياحة قاطرة التنمية" الذي ينظمه اتحاد المستثمرات العرب، تحت رعاية وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز.

وأكد الوزير الفايز، أهمية انعقاد مثل هذه الملتقيات الاستثمارية التي تعنى بالاستثمار بشكل عام والاستثمار بالقطاع السياحي بشكل خاص، لا سيما أن الدول العربية تواجه تحديات وهي بحاجة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود الذي يعتبر وسيلة مهمة لزيادة الدخل وفرص العمل وزيادة الاستثمار وتحفيزه، لافتا إلى أن الاقتصاد أصبح يقود مسيرة التنمية المستدامة في الدول كافة.

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