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الثلاثاء، 12-09-2023 10:41 ص

العقبة الاقتصادية الخاصة تُصدر تنويهاً هاماً للمواطنين بشأن الظروف الجوية

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الوكيل الإخباري - أصدرت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اليوم الثلاثاء، تنويهاً هاماً للمواطنين، بشأن الظروف الجوية السائدة فوق سماء خليج العقبة ومحيط منطقة العقبة.

وقالت السلطة، إنه بدأ التأثير التدريجي لحالة من الغبار من منتصف ليل الاثنين / الثلاثاء، والتي أدت إلى ارتفاع مستويات الاغبرة في الأجواء المحيطة.

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وأشارت السلطة، إلى أنه حسب دائرة الأرصاد الجوية، فإنه من المُتوقع أن تستمر هذه الظروف الجوية حتى يوم الخميس القادم الموافق 14/9، حيث سوف تسود رياح جنوبية مثيرة للغبار الكثيف، قد تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية وارتفاعات مستمرة في نسب الغبار.


وبيّنت أنه حرصاً على صحة وسلامة المواطنين في العقبة وما حولها، سيتم استكمال عمليات المراقبة ورصد مستويات الأغبرة، من خلال محطات الرصد الثابتة، وإعلام المواطنين بأي إجراءات وقائية لازمة.

 

 




 

 


 

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