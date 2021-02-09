العميد الفراية لـ الوكيل : لا موعد محدد لإيقاف العمل بمنصة الدخول براً الى المملكة

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال العميد مازن الفراية مدير عمليات خلية أزمة كورونا للوكيل الاخباري انه لا موعد محدد لوقف العمل بمنصة الدخول براً الى المملكة وانه يتوجب على الراغبين بدخول المملكة عبر الحدود البرية القيام بالدخول الى المنصة المخصصة لذلك وتعبئة النموذج .

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واكد الفراية انه لن يتم السماح للقادمين بالدخول من الحدود البرية للمملكة الا بعد التسجيل عبر منصة ( visit jordan ) التي تم اطلاقها والحصول على ( QR Code )

الى جانب ابراز فحص ( PCR ) بنتيجة سلبية قبل القدوم الى المملكة بـ 72 ساعة .



