إيقاف خط لإنتاج خليط كيك وسحب المنتج من الاسواق

الوكيل الاخباري -
أوضح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن فرق الرقابة والتفتيش في مديريتي الغذاء والمناطق كشفت على إحدى المصانع الغذائية في العاصمة عمان وأوقفت احترازيا خط إنتاج منتج خليط كيك جاهز لحين صدور نتائج التحليل المخبري لعينات المنتج عن مختبرات المؤسسة واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوئها، وذلك ضمن إجراءات المؤسسة لمتابعة ملاحظة مواطنة مفادها العثور على ديدان حية في إحدى عبوات المنتج.اضافة اعلان
وأضاف مهيدات أن فرق الرقابة والتفتيش كشفت كذلك على المنشأة التي تم شراء المنتج منها وحجزت كامل كمياته المتوفرة داخل مستودعاتها، ونفذت مسحًا ميدانيًا شاملًا للأسواق للتحري عن المنتج وسحبه احترازيًا، مشيرًا إلى أنه ومن خلال الفحص الحسي تبين خلو المنتج المذكور من الديدان.
وتدعو المؤسسة الإخوة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظات أو استفسارات أو شكاوى من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected]
وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000
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