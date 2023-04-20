الغذاء والدواء: فرق طوارئ لدعم التفتيش الميداني خلال فترة العيد

الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن خطتها الرقابية الخاصة بفترة عيد الفطر المبارك والتي تأتي استمرارا للجهود الرقابية الدورية الهادفة لضمان انسياب المواد الغذائية الآمنة للمواطنين، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

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وبين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات في بيان صحفي، أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة ستواصل خلال فترة عيد الفطر تنفيذ الجولات التفتيشية على المؤسسات الغذائية المستهدفة على مدار الساعة، وذلك ضمن خطة عمل تنظم توزيع الجولات التفتيشية والمناوبات الصباحية والمسائية إضافة إلى مناوبة فريق طوارئ مرتبط بغرف عمليات كل فرع من فروع المؤسسة، على مستوى عال من الجاهزية لتعزيز ودعم عمل فرق التفتيش في الميدان إن استدعت الحاجة والإشراف المباشر والمتابعة للعمليات الرقابية الميدانية والإجراءات المرتبطة بها وضمان سيرها بكفاءة وانسيابية.



إلى ذلك أضاف مهيدات أن الحملة تتضمن تكثيف المراقبة على المؤسسات الغذائية المستهدفة التي تتداول مواد غذائية تشهد إقبالا متزايدا خلال هذه الفترة مثل مطاعم الوجبات السريعة ومطاعم المناسبات والتواصي والمقاهي الشعبية والمحامي ومحال بيع وإعداد الحلويات ومحال ومراكز بيع الأغذية بالجملة ومحال المواد التموينية واللحوم المجمدة والألبان.



وأشار مهيدات إلى أن الحملة سبقها تنفيذ مراحل متقدمة من خطة التطوير الشاملة لمنظومة التفتيش بما في ذلك اعتماد زي رسمي لمفتشي المؤسسة مزود بكاميرات مصغرة لنقل وقائع عمليات التفتيش مباشرة لغرف العمليات وتطبيق نظام التفتيش الإلكتروني على منشآت تجهيز وبيع وتداول الشاورما، مما يضمن سير تنفيذ خطط وحملات المؤسسة الرقابية ومنها خطة عيد الفطر على أتم وجه وفق التعليمات الناظمة وأحدث معايير الكفاءة والشفافية والحد من المخالفات والسلبيات التي تؤثر على سلامة الغذاء، فضلا عن إطلاق المؤسسة لسلسلة من البرامج التوعوية التي تستهدف توعية القائمين على المؤسسات الغذائية وتعزيز تطبيق برامج الرقابة الذاتية فيها.



ولفت مهيدات إلى أن الفريق المناوب من الفنيين المختصين في مختبرات المؤسسة سيستمر خلال فترة عيد الفطر في استلام العينات التي يتم سحبها خلال الجولات التفتيشية في هذه الفترة وتحليلها مخبريا إضافة إلى استمرار متابعة عينات الفحص الروتينية وبما يضمن عدم تأخير الفحوصات المخبرية، كما ستواصل كوادر المؤسسة في المراكز الجمركية إنجاز المعاملات الجمركية المستوفية والكشف على الإرساليات الجمركية وسحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية الخاصة بالمادة الغذائية المستوردة، فضلا عن مواصلة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان سلامة انسياب المواد الغذائية.



هذا وستستمر المؤسسة خلال الفترة ذاتها في استقبال ملاحظات واستفسارات وشكاوى الإخوة المواطنين خلال الفترة ذاتها على مدار الأربع وعشرين ساعة من خلال خط الشكاوى المجاني ١١٧١١٤ والبريد الإلكتروني info @ jfda.jo وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم ٠٧٩٥٦٣٢٠٠٠، وتكثيف جهود متابعة الشكاوى الواردة والتعامل معها بالسرعة الممكنة والعمل على اغلاقها عبر النظام الالكتروني الخاص بالشكاوي.

