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الخميس، 24-02-2022 01:20 م

الغذاء والدواء: مادة الكيك سليمة ومطابقة

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الوكيل الإخباري - قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن نتائج ‏الفحوصات المخبرية المتعلقة بمادة الكيك والتي تم ضبطها سابقا من قبل فرق الرقابة والتفتيش ‏التابعة للمؤسسة أظهرت أن جميعها مطابقة للقاعدة الفنية والمواصفة القياسية الاردنية.‏اضافة اعلان


وبين مهيدات ان صحة وسلامة المواطن الاردني هي أولوية وخط احمر لايمكن تجاوزه،  وأن ‏المؤسسة باشرت بإجراء الفحوصات للعينات الغذائية المسحوبة من مادة الكيك المنتجة في أحد ‏المصانع  الغذائية في مختبرات المؤسسة  فور ورود شكاوى من المواطنين عن هذه المادة . ‏

‏ ودعت المؤسسة المواطنين الى التواصل معها في حال وجود اي مخالفة او ملاحظة  وعلى مدار ‏الساعة  من خلال خط الشكاوى  المجاني 117114 و البريد ‏الالكتروني‎ [email protected] ‎وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000‏

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