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الأربعاء، 24-08-2022 04:43 م

القتل القصد لمطلق عيار ناري قتل شاب التوجيهي سهل خطاب

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الوكيل الإخباري - قال نائب عام الجنايات الكبرى القاضي الدكتور احسان السلامات إن النيابة العامة أسندت لمطلق العيار الناري الذي أدى لوفاة طالب التوجيهي سهل الخطاب في أبو نصير، جناية القتل القصد على أساس القصد الاحتمالي خلافا لأحكام المادة 326 وبدلالة المادة 64 من قانون العقوبات.

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ويواجه المتهم بمقتضى هذه المادة عقوبة القصد المباشر والتي عقوبتها الاشغال المؤقتة مدة 20 عاما، شأنه شأن أي شخص ارتكب جناية القتل القصد المباشر.


واستمع المدعي العام اليوم الأربعاء لإفادة المتهم، ولا زال التحقيق جاريا.


وكانت مديرية الأمن العام بذلت جهودا كبيرة تضمنت مسحا للمنطقة بأكملها وحصر أعداد الناجحين في الثانوية العامة لتلك المنطقة، وتحدد مطلقي العيارات النارية ابتهاجا بهذه المناسبة، حيث قادت هذه الجهود الى التوصل لمطلق العيار الناري.


وبالفحص المخبري تبين أن رأس المقذوف الناري الذي أصاب رأس المغدور تطابق مع السلاح الناري الذي استخدمه المشتكى عليه.


 




 

 


 

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