القضاة يتفقد جمرك مطار الشحن والمنطقة الحرة المشتى والركاب

الوكيل الإخباري - تفقد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، عددًا من المراكز الجمركية المتمثلة بمطار الشحن وجمرك الركاب والمنطقة الحرة المشتى، ويرافقه عددًا من مدراء الدائرة ضمن سلسلة الزيارات التفقدية للعديد من المراكز الجمركية؛ لبحث الإجراءات الفنية اللازمة لعملية التسهيل، وزيادة التواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة وخصوصًا القطاع الخاص؛ لتشجيع وتحفيز البيئة الاستثمارية وتقديم كافة التسهيلات لهم.



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وخلال اللقاء مع شركات الشحن السريع وشركات التخليص وشركات الطيران تم مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالتخليص على البضائع الواردة وحركة الشحن التجاري بما فيها الطرود البريدية.



وأكد القضاة بعد استماعه للملاحظات الواردة خلال الاجتماع بأن الدائرة تسعى إلى التطوير والتحديث المستمر في جميع إجراءاتها من خلال حوسبة واستخدام التكنولوجيا الحديثة للتخليص على جميع البضائع الواردة كاستخدام النافذة الوطنية للتجارة وأثرها الكبير، وخصوصا في جمرك مطار الشحن نظرُا لتزايد أعداد الطرود البريدية وأهمية البضائع التي يتم شحنها عن طريق الجو والتي تتميز بأنها قابلة للتلف.

وجرى خلال الزيارة جولة شملت جميع أنحاء مركز جمرك الحرة المشتى ومطار الشحن، حيث اطلع على آلية سير العمل والإجراءات الجمركية من خلال وحدات التخليص المختصة، كما شملت الزيارة جولة داخل أنحاء مطار الركاب رافقه فيها قادة الأجهزة الأمنية العاملة في المطار مشيدًا بالتعاون والتنسيق ما بين جميع الأجهزة الأمنية.