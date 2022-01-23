الأحد 23-01-2022
الوكيل الاخباري

العلوم الإسلامية: تأجيل امتحانات مقررة الاثنين لإشعار آخر

المالية النيابية: لا نية لدى منطقة العقبة الخاصة لضبط النفقات أو الحد من الهدر المالي

مصر تؤكد استعدادها لمفاوضات حول سد النهضة

الرئيس الأرميني يعلن استقالته من منصبه

الروابدة: الديمقراطية التي نبحث عنها لن تتجذر بدون روافع وحواضن حزبية

الخصاونة: نعمل على قانون عصري للاستثمار يعزز البيئة الاستثمارية ويزيل المعيقات

الجيش: تغيير قواعد الاشتباك تخولنا لقتل كل من يقترب من الحدود الأردنية.. وسنحمي ترابنا بالأرواح

تربية المزار الجنوبي تبدأ حملة تطعيم لطلبة المدارس التابعة لها

كثافة الأمطار تتسبب بانهيار صخري في كفرنجة

800 محاولة اعتداء سيبراني على المؤسسات والقطاعات خلال 2021

الأحد، 23-01-2022 03:43 م

"اللجنة الثلاثية" تقرر تأجيل ربط الحد الأدنى للأجور بالتضخم للعام المقبل

12202122111951339995346


الوكيل الاخباري - قررت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تأجيل تطبيق قرار، صدر سابقا عنها، يقضي بزيادة الحد الأدنى للأجور للسنوات 2022، 2023، 2024 بما يعادل نسبة التضخم للسنة السابقة والتي تصدر عن الجهات الرسمية، ليتم تطبيقه مع بداية العام المقبل ولمدة ثلاث سنوات بحسب مدير مديرة علاقات العمل في وزارة العمل عدنان الدهامشة.اضافة اعلان


وقال الدهامشة ان لجنة العمل الثلاثية اجتمعت بتاريخ 10/1/2022 لتناقش إمكانية تطبيق قرارها الذي اتخذته في شهر شباط من عام 2020 القاضي بربط الحد الأدنى للأجور للأردنيين البالغ 260 دينارا بنسبة التضخم مع بداية 2022 لتقرر تأجيل تطبيق هذا القرار حتى بداية العام المقبل ليمتد تطبيقه على مدى ثلاث سنوات.

وفيما يخص العمال غير الأردنيين والذي نص قرار اللجنة المتخذ سابقا بأن يكون 230 دينارا مع بداية عام 2021 ، أي العام الماضي وان تتم زيادته على مدى سنتين مع بداية عام 2022 ليتساوى مع الحد الأدنى للأجور للأردنيين، أعلن الدهامشة أن اللجنة قررت ”أن يصبح الحد الأدنى للأجور لغير الأردنيين للعام الحالي 245 دينارا، وسيصبح 260 دينار مع بداية العام المقبل".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ffff

العلوم الإسلامية: تأجيل امتحانات مقررة الاثنين لإشعار آخر

432610_1_1636213439

الروابدة: الديمقراطية التي نبحث عنها لن تتجذر بدون روافع وحواضن حزبية

الخصاونة لوغو

الخصاونة: نعمل على قانون عصري للاستثمار يعزز البيئة الاستثمارية ويزيل المعيقات

61ed994040627

الجيش: تغيير قواعد الاشتباك تخولنا لقتل كل من يقترب من الحدود الأردنية.. وسنحمي ترابنا بالأرواح

وزارة التربية والتعليم

تربية المزار الجنوبي تبدأ حملة تطعيم لطلبة المدارس التابعة لها

269676115_308597797977662_8458678501937738039_n

كثافة الأمطار تتسبب بانهيار صخري في كفرنجة

أخبار متعلقة
0L5A1963

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي السبت - تفاصيل

1558441580587167100

مليونا دينار تعويضات متوقعة لمزارعين متضررين من حرائق وادي الأردن

0L5A0248

وقف تصويب أوضاع العمالة السورية الأسبوع المقبل

Nuclear-Cooling-Towers

الحكومة تخصص 463 ألف دينار لمشروع إنشاء و تشغيل المفاعل النووي

0L5A8806

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك - أسماء

0L5A1666

انخفاض حالات كورونا النشطة في الأردن