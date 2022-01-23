"اللجنة الثلاثية" تقرر تأجيل ربط الحد الأدنى للأجور بالتضخم للعام المقبل

الوكيل الاخباري - قررت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تأجيل تطبيق قرار، صدر سابقا عنها، يقضي بزيادة الحد الأدنى للأجور للسنوات 2022، 2023، 2024 بما يعادل نسبة التضخم للسنة السابقة والتي تصدر عن الجهات الرسمية، ليتم تطبيقه مع بداية العام المقبل ولمدة ثلاث سنوات بحسب مدير مديرة علاقات العمل في وزارة العمل عدنان الدهامشة. اضافة اعلان





وقال الدهامشة ان لجنة العمل الثلاثية اجتمعت بتاريخ 10/1/2022 لتناقش إمكانية تطبيق قرارها الذي اتخذته في شهر شباط من عام 2020 القاضي بربط الحد الأدنى للأجور للأردنيين البالغ 260 دينارا بنسبة التضخم مع بداية 2022 لتقرر تأجيل تطبيق هذا القرار حتى بداية العام المقبل ليمتد تطبيقه على مدى ثلاث سنوات.



وفيما يخص العمال غير الأردنيين والذي نص قرار اللجنة المتخذ سابقا بأن يكون 230 دينارا مع بداية عام 2021 ، أي العام الماضي وان تتم زيادته على مدى سنتين مع بداية عام 2022 ليتساوى مع الحد الأدنى للأجور للأردنيين، أعلن الدهامشة أن اللجنة قررت ”أن يصبح الحد الأدنى للأجور لغير الأردنيين للعام الحالي 245 دينارا، وسيصبح 260 دينار مع بداية العام المقبل".