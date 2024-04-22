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الإثنين، 22-04-2024 04:04 م

اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيس الأركان لقوات الدفاع الرواندية

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الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الاثنين، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، رئيس هيئة الأركان لقوات الدفاع الرواندية الفريق أول مبارك موغانغا والوفد المرافق.

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وجرت للفريق أول الضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.


وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، أوجه التعاون العسكري والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يحقق الأهداف المرجوة لخدمة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.


ورحب رئيس هيئة الأركان المشتركة بالضيف والوفد المرافق له مؤكداً على أهمية تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن الخطط المستقبلية تهدف إلى زيادة التعاون العسكري المشترك بما يخص الاتفاقيات والتمارين والدورات، لتطوير القدرات القتالية وتوحيد المفاهيم العسكرية بين الجيشين.


من جانبه أكد الفريق الأول مبارك موغانغا على عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، مشيداً بالدور المحوري الذي تلعبه المملكة الأردنية الهاشمية في مكافحة الإرهاب والتطرف وتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.


واستمع اللواء الركن الحنيطي والوفد الضيف بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة إلى عدد من الإيجازات العسكرية التي تبين مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وبما ينسجم مع طبيعة التطورات التي تشهدها المنطقة على مختلف الأصعدة.


ودوّن الضيف كلمةً في سجل كبار الزوار.





 




 

 


 

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