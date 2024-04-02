اللواء فايز الدويري يظهر مجدداً

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ظهر اللواء المتقاعد فايز الدويري على شاشة الجزيرة، اليوم الثلاثاء ، بعد غيابه عنها بسبب بعد الوعكة الصحية التي المت به.

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وفي وقت سابق كشف المحلل العسكري والخبير الإستراتيجي اللواء فايز الدويري أنه دخل إلى المستشفى مرتين، الأولى حين أجرى عملية قسطرة ووضع 3 شبكات والثانية بعد 48 ساعة من خروجه.

وأضاف الدويري -في تصريحه السابق - حول موعد عودته لشاشة الجزيرة أن القرار يحدده الطاقم الطبي لأنه يتعلق بحالته الصحية .

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