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الثلاثاء، 02-04-2024 10:26 م

اللواء فايز الدويري يظهر مجدداً

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ظهر اللواء المتقاعد فايز الدويري على شاشة الجزيرة، اليوم الثلاثاء ، بعد غيابه عنها بسبب بعد الوعكة الصحية التي المت به.

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وفي وقت سابق كشف المحلل العسكري والخبير الإستراتيجي اللواء فايز الدويري أنه دخل إلى المستشفى مرتين، الأولى حين أجرى عملية قسطرة ووضع 3 شبكات والثانية بعد 48 ساعة من خروجه.

 

وأضاف الدويري -في تصريحه السابق - حول موعد عودته لشاشة الجزيرة أن القرار يحدده الطاقم الطبي لأنه يتعلق بحالته الصحية .

 

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