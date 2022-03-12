المؤسسة الاستهلاكية المدنية تحدد كميات السلع المباعة للمواطنين

الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية السبت، عن تحديد الكميات المباعة لعدة سلع ثبتت أسعارها منها (سكر،زيوت،حليب، معلبات )، بسبب وجود سحب كبير على هذه السلع بزيادة عن معدلات دورانها الطبيعة بمعدل 3 أضعاف.

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وقالت المؤسسة عبر الفيسبوك: "الاخوة المواطنين الكرام مرتادي أسواق المؤسسة المدنية لا يخفى عليكم الارتفاع الكبير في أسعار السلع وخاصة الأساسية منها (سكر،زيوت،حليب، معلبات ) ولايمان المؤسسة وسعيها الدائم للوقوف بجانبكم والتخفيف عليكم فقد التزمنا بتثبيت اسعار هذه السلع دون زيادة".



وأضافت المؤسسة: " لاحظنا وجود سحب كبير على هذه السلع بزيادة عن معدلات دورانها الطبيعة بمعدل 3 اضعاف على الاقل وتبين ان بعض المستغلين يعملوا على شراء كميات كبيرة منها لوجود فارق سعري مع السوق واعادة المتاجرة بها وهذا يؤثر بشكل كبير على مخزون المؤسسة الاستراتيجي ويسرع في نفاذه مما يضطرنا إلى إعادة شراء هذه السلع بأسعار جديدة مرتفعة جدا وعرضها للبيع بأسعار عالية جدآ كذلك".



وقالت المؤسسة: "لمواجهة مثل هذه الحالات فقد قمنا بتحديد الكميات المباعة لكل سلة شرائية من هذه الأصناف كي يستفيد منها المواطن فقط وليس لغايات المتاجرة ".





