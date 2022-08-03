المجلس التمريضي: اختتام ورشة تدريبية حول المحاكاة السريرية

الوكيل الإخباري - اختتم المجلس التمريضي الأردني، ورشة تدريبية بعنوان "كيف تصبح مدرب محاكاة سريرية" في مركز المهارات الإكلينيكية والمحاكاة السريرية، استمرت لمدة أربعة أيام.

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وقال المجلس، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن الورشة التدريبية هدفت إلى تعزيز وبناء الكفايات الأساسية لأعضاء الهيئة التدريسية ومشرفي التدريب العملي في مجال تضمين التدريب على المحاكاة في المناهج التمريضية، ووسائل التقييم والتدريب العملي.



وشارك في الورشة عدد من الكوادر التمريضية وأعضاء هيئة التدريس والمشرفين في الجامعات الأردنية، حيث تضمنت محاضرات نظرية، بالإضافة إلى أوراق عمل وتدريب على امتحان الـ."أو إس سي ي".



وشمل التدريب عمل سيناريوهات تحاكي الحالات السريرية المرضية التي قد يصادفها الطلاب والكوادر التمريضية بعد التخرج وتشغيلها على الدمى عالية الكفاءة.



وأشار المجلس إلى أنه سيعقد لاحقا دورات متخصصة في مجال المحاكاة السريرية.



يذكر أن الدورة معتمدة لغايات التطوير المهني المستمر لتجديد رخصة مزاولة المهنة.