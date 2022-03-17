المخابز: ارتفاع أسعار مدخلات الكعك والحلويات زاد الكُلف بنسبة 100%

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



قال نقيب أصحاب المخابز والحلويات عبد الإله الحموي إن الارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار المستلزمات الأولية المستخدمة في إنتاج الكعك وخبز الحمام والحلويات المباعة في المخابز زاد كلفة الإنتاج على القطاع بنسبة 100%.

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وأوضح الحموي في حديث لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الخميس أن (الزيت ،السمنة ،السكر) أكثر المواد الأولية استخداما في منتجات المخابز ارتفعت أسعارها بشكل كبير منذ بدء الحرب الأوكرانية الروسية .



وأشار إلى أن سعر طن السكر وصل سعره الى 450 دينار مقارنة بسعره قبل الحرب الأوكرانية والذي كان يباع بـ 330 ديناراً.



ودعا الحموي أصحاب المخابز لعدم رفع أسعار الكعك وخبز الحمام والحلويات المباعة في المخابز على المواطنين للحفاظ على الحركة الشرائية التي تعاني من الضعف ، اضافة الى استعدادات المواطنين لدخول شهر رمضان المبارك.

وأكد الحموي أن سعر الخبز العادي لم يطرأ عليه أي تغيير : الكبير 32 قرشا ، الصغير 40 قرشا ، الطابون 35 قرشاً .





