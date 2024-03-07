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الخميس، 07-03-2024 06:19 م

المستشفى الميداني الأردني نابلس/ 2 يباشر تقديم خدماته الطبية والعلاجية

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الوكيل الاخباري - باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/ 2، اليوم الخميس، استقبال المراجعين في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم، وذلك من أجل التخفيف من آثار المعاناة التي يعيشها الأهل في الضفة الغربية.

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وقال قائد قوة المستشفى: "إن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للرسالة الإنسانية والطبية الأردنية السامية تجاه الأهل في فلسطين"، مؤكداً على أن الطواقم الطبية تعمل بكل ما لديها من إمكانات لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للأشقاء في ظل الظروف الراهنة.

 

 

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