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الثلاثاء، 21-06-2022 04:25 م

المستقلة للانتخاب تنشر التقرير التفصيلي لانتخابات 2022

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الوكيل الإخباري - نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الالكتروني التقرير التفصيلي لمجريات العملية الانتخابية، لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان 2022.

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واشتمل التقرير على مراحل سير  العملية الانتخابية، منذ صدور قرار مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات وحتى مرحلة إعلان النتائج، بالاضافة الى الخلاصة التنفيذية والتوصيات والتحديات التي واجهت الهيئة خلال مجريات العملية الانتخابية. 


وتدعو الهيئة المهتمين للاطلاع على التقرير التفصيلي على موقعها الالكتروني من خلال الرابط التالي ( انقر هنا


 




 

 


 

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