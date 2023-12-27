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الأربعاء، 27-12-2023 02:16 م

المعونة الوطنية يوضح حول موعد صرف رواتب كانون أول الحالي

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الوكيل الإخباري - أكد صندوق المعونة الوطنية أن موعد صرف رواتب المنتفعين عن شهر كانون أول سيكون قبل نهاية الشهر الحالي.اضافة اعلان


وقال الصندوق ردا على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إنه سيتم إيداع المخصصات المالية لحسابات المنتفعين في البنوك وعبر المحافظ الإلكترونية، لافتا إلى أن ذلك سيتزامن مع إرسال رسائل نصية عبر هواتف المنتفعين ليتمكنوا من استلامها فور صرفها.

وأضاف أنه بإمكان المنتفعين الحصول على مستحقاتهم المالية عبر الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية والصرافات الآلية.

وكانت وردت استفسارات لـ"الوكيل الإخباري" حول تأخر صرف الرواتب عن شهر كانون أول الحالي.

 




 

 


 

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