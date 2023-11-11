السبت 11-11-2023
الوكيل الاخباري

كتائب القسام تستهدف 3 آليات إسرائيلية بشمال غرب غزة

الملك وولي العهد البحريني يبحثان جهود إنهاء المأساة الإنسانية في غزة

ولي العهد الكويتي: إسرائيل تمارس عقابا جماعيا لا يمكن تبريره

كتائب القسام تقصف بئر السبع المحتلة

أمير قطر: المجتمع الدولي فشل في اتخاذ ما من شأنه وقف المجازر

الرئيس الإيراني: نريد أن نتخذ قرارا تاريخيا وحاسما بشأن فلسطين

المقاومة تستهدف موقع عسكري تابع لجيش الاحتلال

الرئيس الإندونيسي: نطالب بدخول لجان تحقيق إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة

أردوغان: من يسكت على الظلم الواقع في غزة شريك فيه

الرئيس المصري: أهالي غزة يتعرضون للقتل والحصار وممارسات لا إنسانية

عاجل

كتائب القسام تستهدف 3 آليات إسرائيلية بشمال غرب غزة

السبت، 11-11-2023 04:21 م

الملك وولي العهد البحريني يبحثان جهود إنهاء المأساة الإنسانية في غزة

٤٤٤


الوكيل الاخباري - بحث جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، لإنهاء المأساة الإنسانية التي يتعرض لها الأبرياء في القطاع.

اضافة اعلان


وتم التأكيد خلال اللقاء، الذي عقد على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية حول غزة في الرياض بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على أهمية تكثيف الجهود العربية والإسلامية والتحرك مع الدول الفاعلة لوقف الحرب، والعمل من أجل استدامة إدخال المساعدات الطبية والإغاثية.


وتناول اللقاء الآثار الكارثية للحرب، إذ أكد جلالة الملك أن الأمن والاستقرار لن يتحققا من خلال الحلول العسكرية والأمنية، بل بحل سياسي يعيد للأشقاء الفلسطينيين حقوقهم الكاملة.

 

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والوفد المرافق لولي عهد مملكة البحرين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
١١١

الملك: الظلم الواقع على الأشقاء الفلسطينيين هو دليل على فشل المجتمع الدولي

1699694971293

الأوقاف تعقد الجلسة الثانية من امتحان الوعظ والإرشاد

الخصاونة ٢

تعميم من رئيس الوزراء الى جميع الوزارات والدوائر الحكومية

الملك غاضب

الملك يغادر ارض الاردن الى السعودية

طائرات الاحتلال تدمر برج فلسطين في قطاع غزة

اربد : ندوة تعاين الانتهاكات الحقوقية في غزة

2023_11_11_10_23_31

خبراء: وضع الأردن آمن بتوفر مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية

أخبار متعلقة
الملك مبتسم

الملك يؤكد ضرورة تكثيف العمل مع المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة

6

الملك يعود إلى أرض الوطن

1

الملك يلتقي العاهل البحريني ويؤكد ضرورة العمل نحو هدنة إنسانية في غزة

10202316195322742834523

ولي العهد يهاتف العقيد الخطيب قائد قوة المستشفى الميداني - فيديو

الملك 6

الملك يستضيف قمة رباعية في عمان

99

الملك يحذر في اتصال مع العاهل الإسباني من محاولات تهجير الفلسطينيين